Помогите пожалуйста!!математика 8 класс. Числитель обыкновенной дроби меньше ее ??наменателя на 1. Если к числителю прибавить 7,а к знаменателю 3,то дробь увеличиться на ½. Найдите дробь.
Математика
Помогите пожалуйста!!математика 8 класс. Числитель обыкновенной дроби меньше ее ??наменателя на 1. Если к числителю прибавить 7,а к знаменателю 3,то дробь увеличиться на ½. Найдите дробь.
Ответ(ы):
Гость:
Пусть числитель - х, тогда знаменатель - х+1. х/х+1 первоначальная дробь. Затем дробь принимает вид: х+7/х+4. Разность этих дробей равна 1/2=0,5. Составим уравнение: х+7/х+4 - х/х+1=0,5. Решаем уравнение.
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