Помогите пожалуйста!!математика 8 класс. Числитель обыкновенной дроби меньше ее ??наменателя на 1. Если к числителю прибавить 7,а к знаменателю 3,то дробь увеличиться на ½. Найдите дробь.

Математика

Помогите пожалуйста!!математика 8 класс. Числитель обыкновенной дроби меньше ее ??наменателя на 1. Если к числителю прибавить 7,а к знаменателю 3,то дробь увеличиться на ½. Найдите дробь.

Автор: Гость