Почему реакция между разбавленной серной кислотой и нитратом калия протекает не ??о конца, а при действии на твердую соль концентрированной серной кислоты образуется азотная кислота? Напишите реакции.

Химия
Почему реакция между разбавленной серной кислотой и нитратом калия протекает не ??о конца, а при действии на твердую соль концентрированной серной кислоты образуется азотная кислота? Напишите реакции.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
K + 2HNO3 = KNO3 + NO2 + H2O  K(0) - 1e = K(+)      |1 восстановитель, окисляется N(+5) + 1e = N(+4) /1 окислитель, восстанавливается 5H2SO4(конц. ) + 8K = H2S↑ + 4H2O + 4K2SO4 S(+6) + 8e = S(-2) |1 окислитель, восстановляется K(0) - 1e = K(+)     |8 восстановитель, окисляется
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