Почему реакция между разбавленной серной кислотой и нитратом калия протекает не ??о конца, а при действии на твердую соль концентрированной серной кислоты образуется азотная кислота? Напишите реакции.

Химия

Почему реакция между разбавленной серной кислотой и нитратом калия протекает не ??о конца, а при действии на твердую соль концентрированной серной кислоты образуется азотная кислота? Напишите реакции.

Автор: Гость