Почему реакция между разбавленной серной кислотой и нитратом калия протекает не ??о конца, а при действии на твердую соль концентрированной серной кислоты образуется азотная кислота? Напишите реакции.
Химия
Почему реакция между разбавленной серной кислотой и нитратом калия протекает не ??о конца, а при действии на твердую соль концентрированной серной кислоты образуется азотная кислота? Напишите реакции.
Ответ(ы):
Гость:
K + 2HNO3 = KNO3 + NO2 + H2O K(0) - 1e = K(+) |1 восстановитель, окисляется N(+5) + 1e = N(+4) /1 окислитель, восстанавливается 5H2SO4(конц. ) + 8K = H2S↑ + 4H2O + 4K2SO4 S(+6) + 8e = S(-2) |1 окислитель, восстановляется K(0) - 1e = K(+) |8 восстановитель, окисляется
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На лугу пасётся стадо -несколько коров и 5 телят . Число телят составляет четвёртую часть коров.Сколько всего коров и телят в стаде?