На лугу пасётся стадо -несколько коров и 5 телят . Число телят составляет четвёртую часть коров.Сколько всего коров и телят в стаде?

Математика

На лугу пасётся стадо -несколько коров и 5 телят . Число телят составляет четвёртую часть коров.Сколько всего коров и телят в стаде?

Автор: Гость