На лугу пасётся стадо -несколько коров и 5 телят . Число телят составляет четвёртую часть коров.Сколько всего коров и телят в стаде?
Математика
На лугу пасётся стадо -несколько коров и 5 телят . Число телят составляет четвёртую часть коров.Сколько всего коров и телят в стаде?
Ответ(ы):
Гость:
5:1/4=20 коров 20+5=25 и коров и телят вместе
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