Напиши слова в два столбика. В один столбик запиши слова, в которых буквы Я, Ю обозначают мягкость согласного в другой - все остальные слова. Юра, сеялка, якорь, Полина, блюдо, язык, читают, юбка, поляна, ягоды, Яков, Юля, бр...

Русский язык

Напиши слова в два столбика. В один столбик запиши слова, в которых буквы Я, Ю обозначают мягкость согласного в другой - все остальные слова. Юра, сеялка, якорь, Полина, блюдо, язык, читают, юбка, поляна, ягоды, Яков, Юля, брюки, январь, клюёт, таял, юла, яблоко, гулял, утята, Нюра, Катюша, Юлчи, Люда.

Автор: Гость