Напиши слова в два столбика. В один столбик запиши слова, в которых буквы Я, Ю обозначают мягкость согласного в другой - все остальные слова. Юра, сеялка, якорь, Полина, блюдо, язык, читают, юбка, поляна, ягоды, Яков, Юля, бр...
Русский язык
Напиши слова в два столбика. В один столбик запиши слова, в которых буквы Я, Ю обозначают мягкость согласного в другой - все остальные слова. Юра, сеялка, якорь, Полина, блюдо, язык, читают, юбка, поляна, ягоды, Яков, Юля, брюки, январь, клюёт, таял, юла, яблоко, гулял, утята, Нюра, Катюша, Юлчи, Люда.
Ответ(ы):
Гость:
Блюдо язык поляна юра юля сеялка брюки якорь клюёт полина гулял читают утята юбка нюра ягоды катюша яков люда январь таял юла яблоко юлчи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Геометрия
Найдите площадь боковой поверхности правильной четырехугольной пирамиды,если диагональное сечение пирамиды-прямоугольный треугольник,площадь которо...
Русский язык
Биология
1)пищеварительный центр находится......... 2)Слизистая оболочка образует ....... 3)каки??и мышцами образованы стенки желудка?Сколько слоев они ...