Помагите Сравните десятичные дроби поразрядно 1) 8,7 и 3,9 2) 4, 15 и 4,23 3) 5,23 и 5,24 4) 6,3 и 7, 1 5) 15,39 и 15,4 6) 28,965 и 28. 2) Начертите в тетраде координатный луч с единичным отрезком 10 см Отметьте на нем...
Математика
Помагите Сравните десятичные дроби поразрядно 1) 8,7 и 3,9 2) 4, 15 и 4,23 3) 5,23 и 5,24 4) 6,3 и 7, 1 5) 15,39 и 15,4 6) 28,965 и 28. 2) Начертите в тетраде координатный луч с единичным отрезком 10 см Отметьте на нем точки , которые соответствуют числам. 0,3 0,5 0,75 1,2 1,8 2,25
Ответ(ы):
Гость:
1)8,7>3,9 2)4,15<4,23 3)5,23<5,24 4)6,3<7,1 5)15,39<15,4 6)28,965>28
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