Помагите Сравните десятичные дроби поразрядно 1) 8,7 и 3,9 2) 4, 15 и 4,23 3) 5,23 и 5,24 4) 6,3 и 7, 1 5) 15,39 и 15,4 6) 28,965 и 28. 2) Начертите в тетраде координатный луч с единичным отрезком 10 см Отметьте на нем...

Математика

Помагите Сравните десятичные дроби поразрядно 1) 8,7 и 3,9 2) 4, 15 и 4,23 3) 5,23 и 5,24 4) 6,3 и 7, 1 5) 15,39 и 15,4 6) 28,965 и 28. 2) Начертите в тетраде координатный луч с единичным отрезком 10 см Отметьте на нем точки , которые соответствуют числам. 0,3 0,5 0,75 1,2 1,8 2,25

Автор: Гость