В кассе кинотеатра за первый час продали билетов на 540 000р., а за второй час - на 260 000?? . Сколько билетов было продано за второй час, если за 2 ч было продано 40 билетов и цена билетов была одинаковой?
Математика
В кассе кинотеатра за первый час продали билетов на 540 000р., а за второй час - на 260 000?? . Сколько билетов было продано за второй час, если за 2 ч было продано 40 билетов и цена билетов была одинаковой?
Ответ(ы):
Гость:
540000+260000=800000 руб - продали на эту сумму билетов за 2 часа. 800000:40=20000 руб стоит один билет. 260000:20000=13 билетов было продано за второй час.
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