В кассе кинотеатра за первый час продали билетов на 540 000р., а за второй час - на 260 000?? . Сколько билетов было продано за второй час, если за 2 ч было продано 40 билетов и цена билетов была одинаковой?

Математика

В кассе кинотеатра за первый час продали билетов на 540 000р., а за второй час - на 260 000?? . Сколько билетов было продано за второй час, если за 2 ч было продано 40 билетов и цена билетов была одинаковой?

Автор: Гость