Основные предпосылки революции в странах центральной и юго-восточной европы в ко??це 1980 начале 1990

Гость: Гость:

1) Экономический и социально-политический кризис 2) Отставание от индустриально-развитых стран во многих сферах и областях 3) Тоталитарные черты коммунистических диктатур 4) Низкая эффективность сельского хозяйства и общее плачевное состояние экономики 5) Недоверие народа правящим верхушкам 6) Обещание, но фактическое препятствие обновлению, "перестройке", вместо реальных изменений строя на демократический - лишь косметические изменения со стороны властей 7) Начавшаяся острая политическая борьба