Основные предпосылки революции в странах центральной и юго-восточной европы в ко??це 1980 начале 1990

История
Основные предпосылки революции в странах центральной и юго-восточной европы в ко??це 1980 начале 1990
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Экономический и социально-политический кризис 2) Отставание от индустриально-развитых стран во многих сферах и областях 3) Тоталитарные черты коммунистических диктатур 4) Низкая эффективность сельского хозяйства и общее плачевное состояние экономики 5) Недоверие народа правящим верхушкам 6) Обещание, но фактическое препятствие обновлению, "перестройке", вместо реальных изменений строя на демократический - лишь косметические изменения со стороны властей 7) Начавшаяся острая политическая борьба
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пожалуйста решить уравнение 12 - (4-x) в квадрате=x(3-x)
Ответить
Математика
Составьте задачу по уравнению : а) x + 2/9 = 7/9
Ответить
Қазақ тiлi
Написать рассказ о природе города Кызылорда.
Ответить
Математика
Сколько будет ЭТО ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ 1) 7.3+8.4= 2) 3.2+5.35=
Ответить
Литература
Назови предмет через которые можно пройти сквозь стену. Это загадка
Ответить