Назови предмет через которые можно пройти сквозь стену. Это загадка

Литература
Назови предмет через которые можно пройти сквозь стену. Это загадка
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Люди придумали дверь
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