Вычисли площадь квадрата, периметр которого равен 320см.
Математика
Вычисли площадь квадрата, периметр которого равен 320см.
Ответ(ы):
Гость:
1)320:4=80(см)- одна из сторон квадрата. 2)80x80=6400(см квадратных) - площадь квадрата
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