Взяли прямоугольник со сторонами 3 сантиметра и 5 сантиметров и квадрат со стороной 3 сантиметра фигуры приложили друг другу так чтобы получился прямоугольник Найдите длину стороны этого прямоугольника решение
Математика
Взяли прямоугольник со сторонами 3 сантиметра и 5 сантиметров и квадрат со стороной 3 сантиметра фигуры приложили друг другу так чтобы получился прямоугольник Найдите длину стороны этого прямоугольника решение
Ответ(ы):
Гость:
5+3=8 сторона прямоугольника, а другая 3
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