Взяли прямоугольник со сторонами 3 сантиметра и 5 сантиметров и квадрат со стороной 3 сантиметра фигуры приложили друг другу так чтобы получился прямоугольник Найдите длину стороны этого прямоугольника решение

Математика

Взяли прямоугольник со сторонами 3 сантиметра и 5 сантиметров и квадрат со стороной 3 сантиметра фигуры приложили друг другу так чтобы получился прямоугольник Найдите длину стороны этого прямоугольника решение

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