Взяли прямоугольник со сторонами 3 сантиметра и 5 сантиметров и квадрат со стороной 3 сантиметра фигуры приложили друг другу так чтобы получился прямоугольник Найдите длину стороны этого прямоугольника решение

Математика
Взяли прямоугольник со сторонами 3 сантиметра и 5 сантиметров и квадрат со стороной 3 сантиметра фигуры приложили друг другу так чтобы получился прямоугольник Найдите длину стороны этого прямоугольника решение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5+3=8 сторона прямоугольника, а другая 3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите составить синквейн по теме КАРЛИК НОС
Ответить
Математика
50 Баллов ! Помогите мне! Надо решить систему
Ответить
Математика
Израсходовали 1/9еуска материи и 4/5 остатка. какая часть куска материи осталась неизрасходованной? помогите СРОЧНО!!!!!
Ответить
Математика
Помогите плиз! Найдите скорость лодки по течению реки и скорость лодки против те??ения , если её собственная скорость 8км/ч ,а скорость течения р...
Ответить
Информатика
В детском саду 52 ребенка. Каждый из них любит пирожное или мороженое. Половины дет??й любит пироженные, а 20 человек-пирожные и мороженое. Сколько...
Ответить