В детском саду 52 ребенка. Каждый из них любит пирожное или мороженое. Половины дет??й любит пироженные, а 20 человек-пирожные и мороженое. Сколько детей любят мороженое?

Гость: Гость:

По моему такая задача уже была. Ну ладно 1. Половина детей любит пирожное 52/2=26 2. Мы знаем, что 20 детей любит либо пирожное, либо пирожное и мороженое. Прибавим их к тем кто любит только пирожное 20+26=46 3. Оталось из всего количества детей вычесть полученный результат 52-46=6 Ответ: 6 - детей любит мороженое