Умоляю Срочно ПОМОГИТЕ дроби 1 вторая, 3 четвёртых,5 восьмых,7 двенадцатих.приведит?? к знаменателю

Математика
Умоляю Срочно ПОМОГИТЕ дроби 1 вторая, 3 четвёртых,5 восьмых,7 двенадцатих.приведит?? к знаменателю
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
К общему? о-о 2, 4, 8 и 12 = 24 12/24 18/24 15/24 14/24
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