реши (77838+3702):(280×804-224214)×30+80
Математика
реши (77838+3702):(280×804-224214)×30+80
Ответ(ы):
Гость:
1.77838+3702=81540 2.280*804=225120 3.225120-224214=906 4.81540/906=90. 5.90*30=2700 6.2700+80=2780
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