Ответь на загадки , и скажи какая часть речи помогла найти отгадку, почему?: Три брата пошли на речке купаться,двой купаются,а третий на берегу валяется Четыре брата под одной крышей стоят Два брюшка,четыре ушка Тридцать тр...

Русский язык

Ответь на загадки , и скажи какая часть речи помогла найти отгадку, почему?: Три брата пошли на речке купаться,двой купаются,а третий на берегу валяется Четыре брата под одной крышей стоят Два брюшка,четыре ушка Тридцать три родных девицы на одной живут странице Семьдесят семь одежек и все без застёжек Кто ходит утром на четырёх ногах,днём - на двух,а вечером - на трёх

Автор: Гость