Укажите количество однокоренных слов хильеди данных, учитывая современное состо??ние русского языка: молитва, молчать, помол, смола, мелет, молоток, молодой, размолоть, мел, мести
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Укажите количество однокоренных слов хильеди данных, учитывая современное состо??ние русского языка: молитва, молчать, помол, смола, мелет, молоток, молодой, размолоть, мел, мести
Ответ(ы):
Гость:
1)Молитва,молчать 2)Мелет,мел,мести 3)Помол,смола 4)Молоток,молодой,размолоть
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