Упражнение номер 5 помогите сделать

Английский язык
Упражнение номер 5 помогите сделать
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. kingdoms 2.England, Scotland,Wales,Northern Ireland 3.London 4.Wales 5.Edinburgh 6.Northen Ireland 7.England
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