Уравнение прямой В(-4 10) Д(4 -2)

Алгебра
Уравнение прямой В(-4 10) Д(4 -2)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Искомая прямая имеет уравнение y=kx+b подставим вместо х и у координаты соответствующих точек и получим систему уравнений Складываем оба уравнения и получим следующую систему Получили следующее уравнение прямой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Composition about geographical position of Great Britan and Nother Irelande.
Ответить
Химия
Кто хорошо знает химию?
Ответить
Химия
Восполение слизистой оболочки рта что это
Ответить
Математика
Два автомобиля едут по шоссе навстречу друг другу.скорость первого автомибиля ра??на 23 м/с. а второго 17м/с сейчас между ними 800м. на каком расст...
Ответить
Математика
Не выполняя вычислений,выберите равные выражения.Запишите соответствующие равенства: 0,75 - 1/5; 2/5 - 0,15; Помогите пожалуйста
Ответить