Уравнение прямой В(-4 10) Д(4 -2)
Алгебра
Уравнение прямой В(-4 10) Д(4 -2)
Ответ(ы):
Гость:
Искомая прямая имеет уравнение y=kx+b подставим вместо х и у координаты соответствующих точек и получим систему уравнений Складываем оба уравнения и получим следующую систему Получили следующее уравнение прямой
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