Два автомобиля едут по шоссе навстречу друг другу.скорость первого автомибиля ра??на 23 м/с. а второго 17м/с сейчас между ними 800м. на каком расстоянии друг от друга они будут через 5с? через сколько времени они встретятся? 1...

Математика
Два автомобиля едут по шоссе навстречу друг другу.скорость первого автомибиля ра??на 23 м/с. а второго 17м/с сейчас между ними 800м. на каком расстоянии друг от друга они будут через 5с? через сколько времени они встретятся? 1) чему равна скорость сближения автомобилей? 2) на сколько уменьшится расстояние между автомобилями за 5с? 3) каким станет расстояние между ними через 5с? 4)через сколько времени они встретятся?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
23+17=40мсек сближ  23*5=115м 17*5=85м  115+85=200м 800-200=600м  23-17=6 600:6 =10
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