Из чего состоит русский народний костюм (написать текстом)

Русский язык
Из чего состоит русский народний костюм (написать текстом)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Русский национальный костюм — сложившийся на протяжении веков традиционный комплекс одежды, обуви и аксессуаров, который использовался русскими в повседневном и праздничном обиходе. Имеет заметные особенности в зависимости от конкретного  региона, пола (мужской и женский), назначения (праздничный, свадебный и повседневный) и возраста (детский, девичий, замужней женщины, старухи).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подскажите пожалуйста!!!! Морфологический разбор Зелёный,играю
Ответить
Математика
Два мальчика нашли на дороге 10 копеек. Сколько денег найдут 5 таких же мальчиков?
Ответить
Математика
Решить неравенство(3×-2)>7
Ответить
Математика
Зарание спасибо! Решите уравнение 7×(3+к)=13+5к
Ответить
Математика
Как изменится значение суммы 8,9 + 9,4, если первое слагаемое уменьшить на 5,3 ,а второе слагаемое увеличить на 11,7?
Ответить