Из чего состоит русский народний костюм (написать текстом)
Русский язык
Из чего состоит русский народний костюм (написать текстом)
Ответ(ы):
Гость:
Русский национальный костюм — сложившийся на протяжении веков традиционный комплекс одежды, обуви и аксессуаров, который использовался русскими в повседневном и праздничном обиходе. Имеет заметные особенности в зависимости от конкретного региона, пола (мужской и женский), назначения (праздничный, свадебный и повседневный) и возраста (детский, девичий, замужней женщины, старухи).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика