Зарание спасибо! Решите уравнение 7×(3+к)=13+5к

Математика
Зарание спасибо! Решите уравнение 7×(3+к)=13+5к
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
21+7к=13+5к -5к+7к=13-21 2к=-8 К=-8:2 К=-4
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