Помогите пожалкйста написать небольшое сочинение на тему "Моя будующая профессия- инженер"

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Помогите пожалкйста написать небольшое сочинение на тему "Моя будующая профессия- инженер"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Когда я вырасту я хочу стать инженером. Потому что это очень пристяжная профессия. Я могу делать проекты домов и многие другие сооружения  но могу быть таким инженером как в warface и буду востанавливать броню. 
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