Представьте в виде неправильной дроби смешаное число: 33ц. 5/12. 10ц. 15/60. 9ц. 2/861
Математика
Представьте в виде неправильной дроби смешаное число: 33ц. 5/12. 10ц. 15/60. 9ц. 2/861
Ответ(ы):
Гость:
33 5/12=401/12 10 15/60=615/60 9 2/861=7751/861
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