Представьте в виде неправильной дроби смешаное число: 33ц. 5/12. 10ц. 15/60. 9ц. 2/861

Математика
Представьте в виде неправильной дроби смешаное число: 33ц. 5/12. 10ц. 15/60. 9ц. 2/861
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
33 5/12=401/12 10 15/60=615/60 9 2/861=7751/861
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Прямоугольник имеет периметр 180 см.Длина больше ширины в 2 раза.Найдите площадь пр??моугольника.
Ответить
Қазақ тiлi
Переведите!Алматыда қала тұрғындарының жартысынан көбін қазақтар құрайды.Қазақтардан басқа орыстар ұйғырлар татарлар,украиндер және т.б.тұрады.Бейр...
Ответить
Математика
14 112:28 помогите плиз
Ответить
Химия
Какие из нижеперечисленных веществ могут взаимодействовать в растворе: MgCl2, Na2SO3, FeSO4, K2CO3, Pb(NO3)2, BaCl2, H2SO4, HCl, KOH, Ca(OH)2? Напи...
Ответить
Русский язык
Прочитай пары слов. В чем различие в их произношении и значении?
Ответить