Прочитай пары слов. В чем различие в их произношении и значении?
Русский язык
Прочитай пары слов. В чем различие в их произношении и значении?
Ответ(ы):
Гость:
Во втором случае согласные мягкие.Значение...... Ну собственно говоря разное у них значение.
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