Помогите пожалуйста преобразовать в многочлен: а) (3а+4)в квадате б) (2х-б)в квадрате в) (б+3)(б-3) г) (5у-2х)(у+2х)
Алгебра
Помогите пожалуйста преобразовать в многочлен: а) (3а+4)в квадате б) (2х-б)в квадрате в) (б+3)(б-3) г) (5у-2х)(у+2х)
Ответ(ы):
Гость:
Г)5у(в квадрате)+10ух-2ух-4х(в квадрате) = х(в квадрате)+8 в) б в квадрате - 3б+ 3б-9= б в квадрате -9
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