Помогите пожалуйста преобразовать в многочлен: а) (3а+4)в квадате б) (2х-б)в квадрате в) (б+3)(б-3) г) (5у-2х)(у+2х)

Алгебра

Помогите пожалуйста преобразовать в многочлен: а) (3а+4)в квадате б) (2х-б)в квадрате в) (б+3)(б-3) г) (5у-2х)(у+2х)

Автор: Гость