Какой океан самый узкий

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Это Северно-Ледовитый Если вы загорелись желанием узнать, какой океан самый маленький, достаточно просто посмотреть на карту. На крайнем севере нашей планеты, между материками Евразия и Северная Америка, находится Северный Ледовитый океан. Площадь его зеркала – всего 14 миллионов 750 тысяч квадратных километров. Этот океан настолько мал, что некоторые географы до сих пор пытаются добиться признания Северного Ледовитого океана морем (или даже заливом) океана Атлантического.С Атлантикой океан соединяют 2 широких пролива (Датский и Девисов) и Норвежское море. Сообщение с Тихим океаном осуществляется через узкий Берингов пролив.Кроме того, к бассейну Северного Ледовитого океана принадлежат два внутренних моря – Белое море и Гудзонов залив. Большинство морей расположены на обширном континентальном шельфе океана, и только море Бофорта является частью ложа океана. Ложе океана пересекают подводные хребты, самый длинный и высокий из них – хребет Ломоносова.Северный Ледовитый океан считается самым мелководным из всех океанов. Глубина его пучин в среднем составляет 1225 метров. Между хребтом Ломоносова и евразийским материковым шельфом расположена глубочайшая часть океана со средними глубинами 4000-4600 м. Самое глубокое место расположено за пределами Арктического бассейна, в Гренландском море. Его глубина – 5527 метров.Северный Ледовитый океан по праву следует назвать самым холодным из всех океанов. Он расположен, преимущественно, за полярным кругом, где за полгода полярной ночи солнце вообще не встает над горизонтом. На побережье океана находится самая северная точка Евразии – мыс Челюскина. Полярная ночь здесь длится 107 суток, а день – 123. Благодаря специфическому географическому положению, океан получает мизерное количество солнечного тепла, поэтому большая его часть постоянно покрыта льдом.Лед дополнительно увеличивает альбедо (коэффициент отражающей способности поверхности) и не дает воде прогреваться даже за долгий полярный день. Льды Северного Ледовитого океана постепенно дрейфуют под воздействием океанских течений. Свободными ото льда большую часть года остаются только воды вблизи берегов Норвегии и возле Мурманска. Этому способствует теплое Норвежское течение.Из-за таянья материковых льдов Гренландии и мощного материкового стока сибирских рек поверхностный слой океанских вод сильно опреснен.Надеемся, благодаря нашей статье вы не только узнали интересные факты, но и расширили свои познания об удивительном месте нашей планеты – Северном Ледовитом океане.