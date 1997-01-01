Переведите!Алматыда қала тұрғындарының жартысынан көбін қазақтар құрайды.Қазақтардан басқа орыстар ұйғырлар татарлар,украиндер және т.б.тұрады.Бейресми деректер бойынша халық саны -2млн ал ресми дерек бойынша -1,3млн.Алматы қал...

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В казахстане казахи составляют более половины населения города.Кроме казахов, уйгуры, русские, татары,украинцы и другие.б..Неформальные данные по численности населения -по официальным данным-1,3 млн., а 2млн.Состоит из 7 районов города Алматы:Алатауский Алмалинский Ауэзовский Бостандыкский,Жетысуский и Медеуский турксибский аундары.Наименование города, решение по 1993 года-аты В астану.В 1997 году из Алматы в Астану, столицу Республики Казахстан астану.1 июля 1998 года был принят новый закон о статусе города Алматы.Это историко-культурного научно-производственного центра по финансовой и юридической.А также в городе Алматы развитой строительстве объектов.Продукции в целом по городу 63,7%, в пищевой отрасли,целлюлозно-бумажной создание отраслей промышленности и транспорта, издательского дела, приходит