Прямоугольник имеет периметр 180 см.Длина больше ширины в 2 раза.Найдите площадь пр??моугольника.
Математика
Прямоугольник имеет периметр 180 см.Длина больше ширины в 2 раза.Найдите площадь пр??моугольника.
Ответ(ы):
Гость:
Х+2х 3х 180:3=60см -две ширины 60:2 30см -одна ширина значит одна длина=30*2=60см периметр= (60+30)*2=180 см площадь=6о*30=1800кв см
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