Здравствуйте, дорогие мои) Помогите с задачей. (№1.282) Сторона треугольника, равна?? 6,3 см, на 20,8 см меньше второй стороны и на 0,9 см больше третьей стороны. Найдите периметр треугольника.

Право

Здравствуйте, дорогие мои) Помогите с задачей. (№1.282) Сторона треугольника, равна?? 6,3 см, на 20,8 см меньше второй стороны и на 0,9 см больше третьей стороны. Найдите периметр треугольника.

Автор: Гость