Здравствуйте, дорогие мои) Помогите с задачей. (№1.282) Сторона треугольника, равна?? 6,3 см, на 20,8 см меньше второй стороны и на 0,9 см больше третьей стороны. Найдите периметр треугольника.
Право
Здравствуйте, дорогие мои) Помогите с задачей. (№1.282) Сторона треугольника, равна?? 6,3 см, на 20,8 см меньше второй стороны и на 0,9 см больше третьей стороны. Найдите периметр треугольника.
Ответ(ы):
Гость:
Первая сторона = 6,3 см Вторая сторона = 27,1 см Третья сторона = 5,4 см Периметр = 6,3+27,1+5,4=38,8 см
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