Здравствуйте, дорогие мои) Помогите с задачей. (№1.282) Сторона треугольника, равна?? 6,3 см, на 20,8 см меньше второй стороны и на 0,9 см больше третьей стороны. Найдите периметр треугольника.

Право
Здравствуйте, дорогие мои) Помогите с задачей. (№1.282) Сторона треугольника, равна?? 6,3 см, на 20,8 см меньше второй стороны и на 0,9 см больше третьей стороны. Найдите периметр треугольника.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Первая сторона = 6,3 см Вторая сторона = 27,1 см Третья сторона = 5,4 см Периметр = 6,3+27,1+5,4=38,8 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай предложение.измени его так,чтобы указывалось на приблизительное количе??тво.для этого используй различные способы выражения приблизительно...
Ответить
Русский язык
Спиши,дописывая личные окончания глаголов.Сделай морфологический разбор выделенного слова. Март!Март!Март!Март! Разогрел.сь крышки парт, РАЗУ...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалкйста написать небольшое сочинение на тему "Моя будующая профессия- инженер"
Ответить
История
Какая часть пути,, из варяг в греки '' самая трудная для передвежения , почему ? Помо??ите мне , пожалуйста ! Я вас прошу !
Ответить
Математика
Решите пример: (4,55-3целых7/15):3,25+(2,75+1целая5/6)×6/11
Ответить