Спиши,дописывая личные окончания глаголов.Сделай морфологический разбор выделенного слова. Март!Март!Март!Март! Разогрел.сь крышки парт, РАЗУКРАСИЛ... дома Даю 29 баллов Голубая бахрома. Март!Март!Март!Март! Воробьи вошл....
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Спиши,дописывая личные окончания глаголов.Сделай морфологический разбор выделенного слова. Март!Март!Март!Март! Разогрел.сь крышки парт, РАЗУКРАСИЛ... дома Даю 29 баллов Голубая бахрома. Март!Март!Март!Март! Воробьи вошл... в азарт: С тротуара- на карниз, "Чик-чирик!"-и пулей вниз. (А. Крестинский)
Ответ(ы):
Гость:
Март!март!март!март! разогрелись крышки парт. разукрасила дома голубая бахрома март!мат!март!март! воробьи вошли в азарт с тротуара на карниз Чик чирик и пулей и пулей вниз
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