Cоставить предложения на казахском со словами конды,тасыды,жузды
Қазақ тiлi
Cоставить предложения на казахском со словами конды,тасыды,жузды
Ответ(ы):
Гость:
Гулге кобелек конды. Шелекте су тасыды. Агам суда жузди...
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