Кто хорошо знает химию?

Химия
Кто хорошо знает химию?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)учитель:D 2) Сразу задавай вопрос и кто сможет ответит. т.к. ее могут знать не все, а какой то конкретный вопрос знать могут
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