Составь и запиши предложения с данными словосочетаниями. Обозначь род существительных с шипящим на конце. Верный товарищ тёмная ночь колючий ёж вкусный борщ лесная глушь

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Составь и запиши предложения с данными словосочетаниями. Обозначь род существительных с шипящим на конце. Верный товарищ тёмная ночь колючий ёж вкусный борщ лесная глушь
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Верный товарищ(мужской род) никогда не бросит друга в беде. 2) Тёмная ночь(женский род) пугала своей ужасающей тишиной. 3) Летом к нам на веранду приходил колючий ёж(мужской род) и мы кормили его. 4) Моя мама варит самый вкусный борщ(мужской род). 5) Лесная глушь(женский род) привлекает животных своей безопасностью.
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