Сократите дробь: 1)х^2+xy/х^2 2)xy+y/y^2+y 3)a+2/a^2+2a решите пожалуйста
Алгебра
Сократите дробь: 1)х^2+xy/х^2 2)xy+y/y^2+y 3)a+2/a^2+2a решите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Все просто 1) 2) 3
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