Ясли это 1)парный предмет, 2) промежуток времени, 3) продукт питания , 4) инструмент, 5) игра. Что из этого правильно?
Русский язык
Ясли это 1)парный предмет, 2) промежуток времени, 3) продукт питания , 4) инструмент, 5) игра. Что из этого правильно?
Ответ(ы):
Гость:
Ясли, если выбирать из всего перечисленного, — игра.
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