Ясли это 1)парный предмет, 2) промежуток времени, 3) продукт питания , 4) инструмент, 5) игра. Что из этого правильно?

Русский язык

Ясли это 1)парный предмет, 2) промежуток времени, 3) продукт питания , 4) инструмент, 5) игра. Что из этого правильно?

Автор: Гость