Казак тили 369 жаттыгу жардем бериндерши
Қазақ тiлi
Казак тили 369 жаттыгу жардем бериндерши
Ответ(ы):
Гость:
Нешінші сынып оқисыз мен білмеймін
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Пожалуйста,помогите переведите на казахский язык.Мой любимый зимний вид спорта ф??гурное катание.Фигурное катание один из самых популярных и красив...
Математика
Русский язык
Ответь на загадки , и скажи какая часть речи помогла найти отгадку, почему?: Три брата пошли на речке купаться,двой купаются,а третий на берегу в...
Қазақ тiлi