Казак тили 369 жаттыгу жардем бериндерши

Қазақ тiлi
Казак тили 369 жаттыгу жардем бериндерши
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Гость:
Нешінші сынып оқисыз мен білмеймін
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