50 Баллов ! Помогите мне! Надо решить систему
Математика
50 Баллов ! Помогите мне! Надо решить систему
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Израсходовали 1/9еуска материи и 4/5 остатка. какая часть куска материи осталась неизрасходованной? помогите СРОЧНО!!!!!
Математика
Помогите плиз! Найдите скорость лодки по течению реки и скорость лодки против те??ения , если её собственная скорость 8км/ч ,а скорость течения р...
Информатика
В детском саду 52 ребенка. Каждый из них любит пирожное или мороженое. Половины дет??й любит пироженные, а 20 человек-пирожные и мороженое. Сколько...
Математика