50 Баллов ! Помогите мне! Надо решить систему

Математика
50 Баллов ! Помогите мне! Надо решить систему
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