Помогите плиз! Найдите скорость лодки по течению реки и скорость лодки против те??ения , если её собственная скорость 8км/ч ,а скорость течения реки 1 1/2 км/ч Б)Скорость лодки по течению реки равна 17 1/2 км/ч , а скорость т...

Математика

Помогите плиз! Найдите скорость лодки по течению реки и скорость лодки против те??ения , если её собственная скорость 8км/ч ,а скорость течения реки 1 1/2 км/ч Б)Скорость лодки по течению реки равна 17 1/2 км/ч , а скорость течения реки равна 2 3/4 км/ч.Найдите собственную скорость лодки и её скорость против течения реки.Срочно нужно.Спасибо большое заранее

Автор: Гость