Помогите плиз! Найдите скорость лодки по течению реки и скорость лодки против те??ения , если её собственная скорость 8км/ч ,а скорость течения реки 1 1/2 км/ч Б)Скорость лодки по течению реки равна 17 1/2 км/ч , а скорость т...
Математика
Помогите плиз! Найдите скорость лодки по течению реки и скорость лодки против те??ения , если её собственная скорость 8км/ч ,а скорость течения реки 1 1/2 км/ч Б)Скорость лодки по течению реки равна 17 1/2 км/ч , а скорость течения реки равна 2 3/4 км/ч.Найдите собственную скорость лодки и её скорость против течения реки.Срочно нужно.Спасибо большое заранее
Ответ(ы):
Гость:
А) 1 1/2=1,5км/ч 8+1,5=9,5км/ч - по течению 8-1,5=6,5км/ч - против течения б) 17 1/2=17,5км/ч 2 3/4=2,75км/ч 17,5-2,75=14,75км/ч - собственная скорость 14,75-2,75=12км/ч - против течения
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