Помогите составить синквейн по теме КАРЛИК НОС
Литература
Помогите составить синквейн по теме КАРЛИК НОС
Ответ(ы):
Гость:
Я никогда такого не делала, но мне кажется, что так пойдет)) Любовь Уродливый, красивая Знакомятся, влюбляются, изменяется Прекрасная перемена благодаря любви Магия.
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