1. допиши предложения. анотомия - это наука о ... физиология - это наука о ... гигиена - это наука о ...
Окружающий мир
1. допиши предложения. анотомия - это наука о ... физиология - это наука о ... гигиена - это наука о ...
Ответ(ы):
Гость:
Предыдущий комментатор все верно сказал, нечем дополнить.
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