Помогите пожалуйста сочинение на тему: Жили-были количественные и порядковые числительные

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Сказка о том, как ноль стал королём. На страницах учебника русского языка для шестого класса есть страна Имя Числительное. В этой стране живут числа. У них все равны. В стране Имя числительное нет короля, но они нисколько не огорчаются, потому что когда нет главных, жизнь гораздо легче и веселее, а числа как раз любят повеселиться. Вот такие законы составила вся страна: 1) Имя числительное- часть речи, которая обозначает количество предметов, число, а также порядок предметов при счете. Имена числительные отвечают на вопросы СКОЛЬКО? и КАКОЙ? 2) Имя числительные делятся на количественные и порядковые. Имена числительные изменяются по падежам. 3) Имена числительные могут быть разными членами предложения. Но все же правитель нужен в любой стране, и это оправдал такой случай. Однажды прогуливались по парку числительное восемь, две пятых, трое. Вдруг трое говорит: «Ребята, мы ведь с вами разные, а относимся к одной группе - числительные, что это такое? " Узнала об этих словах вся страна и согласилась с ними. Решили они наградить званием короля того, кто разделит числительные на три группы. Первым справился ноль, вот что он сделал: количественные числительные могут обозначать: а) целые числа (восемь конфет, пятнадцать человек) , б) дробные числа (две пятых пути, семь восьмых всей массы) в) несколько предметов как одно целое (трое щенят, семеро учеников) - это собирательные. Правило всем жителям понравилось, вот так ноль стал королем.