Дана парабола у=х2. напишите уравнение каждой из парабол, полученных при следующий сдвигах данной параболы: 2) на 4 единицы вниз вдоль по оси Оу; 4) на 6 единиц влево вдоль оси Ох.
Алгебра
Дана парабола у=х2. напишите уравнение каждой из парабол, полученных при следующий сдвигах данной параболы: 2) на 4 единицы вниз вдоль по оси Оу; 4) на 6 единиц влево вдоль оси Ох.
Ответ(ы):
Гость:
Итак, исходная функция y=x^2 1). y=x^2-4 2).y=(x+6)^2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
1. допиши предложения. анотомия - это наука о ... физиология - это наука о ... гигиена - это наука о ...
Русский язык
История
Как назывался орган власти в Англии подчинявшийся только Карлу 1: тайный совет.приказ.генеральные штаты.сейм.палата лордов.