Дана парабола у=х2. напишите уравнение каждой из парабол, полученных при следующий сдвигах данной параболы: 2) на 4 единицы вниз вдоль по оси Оу; 4) на 6 единиц влево вдоль оси Ох.

Алгебра

Дана парабола у=х2. напишите уравнение каждой из парабол, полученных при следующий сдвигах данной параболы: 2) на 4 единицы вниз вдоль по оси Оу; 4) на 6 единиц влево вдоль оси Ох.

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