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Составьте задачу по уравнению : а) x + 2/9 = 7/9
Математика
Составьте задачу по уравнению : а) x + 2/9 = 7/9
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х+2/9=7/9 Х=7/9-2/9 Х=5/9 Если это дроби
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