Составте кроссворд на тему сказки 4класс. Спасибо

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По горизонтали 3. Плавательное средство, а в русской народной сказке и мультфильме оно еще и летучее 5. В истории про деда и медведя одному из них достались корешки, а другому 6. Что произошло, когда принц и принцесса встретились 8. Название реки, возле которой принял бой Иван – крестьянский сын 11. Домик, куда поместились мышка, лягушка, зайчик, лисичка , волк, а медведь не поместился 13. В какой русской народной сказке есть слова: «тепло ли тебе, девица Тепло ли тебе, красавица» 14. Героиня русской народной сказки и одноименного популярного мультфильма 15. Сказочный аналог современного gps-навигатора 17. Героиня русской сказки, выгнавшая зайчика из его дома По вертикали 1. Злой персонаж русской народной сказки о семерых братьях 2. Героиня сказок. Она и Премудрая, она и Прекрасная 4. Герой русских сказок по прозвищу Золотой Гребешок 7. Он и от дедушки ушел и от бабушки ушел 9. На конце чего находилась смерть Кощея Бессмертного 10. Баба Яга является владелицей уникального, первого в мире летательного аппарата. Какого 12. Цветок, который дружил с жаворонком 16. Чем поп машет