Схеме кто что сделал что соответствуют предложение Друзья познаются в беде.Кошка любит молоко.Ветер повалил деревья.Мишка прочитал обьявление

Русский язык
Схеме кто что сделал что соответствуют предложение Друзья познаются в беде.Кошка любит молоко.Ветер повалил деревья.Мишка прочитал обьявление
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 1.---------- ======== волнистая линия. 2.подлежащее сказумое волнистая линия. 3. подлежащее сказумое волнистая линия 4.подлежащее сказуемое волнистая линия. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Составить 5 предложений на казахском языке любые
Ответить
Биология
Опишите зависимость, которая существует между продолжительностью жизни и длител??ностью полового созревания и беременности у млекопитающих и человека.
Ответить
Литература
Закончи схему.Какие сказки мы уже читали? Волшебные ....
Ответить
Алгебра
Решите неравенство f'(x)>0;f(x)=cosx+x/2 помогите пожалуйста
Ответить
Русский язык
Сооружение для подачи и выбрасывания воды под напором 6 букв 2-ая "О" и 3-я "Н" И трав?? 6 букв третья буква "В", а четвёртая "ы"
Ответить