Схеме кто что сделал что соответствуют предложение Друзья познаются в беде.Кошка любит молоко.Ветер повалил деревья.Мишка прочитал обьявление
Русский язык
Схеме кто что сделал что соответствуют предложение Друзья познаются в беде.Кошка любит молоко.Ветер повалил деревья.Мишка прочитал обьявление
Ответ(ы):
Гость:
1.---------- ======== волнистая линия. 2.подлежащее сказумое волнистая линия. 3. подлежащее сказумое волнистая линия 4.подлежащее сказуемое волнистая линия.
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