Схеме кто что сделал что соответствуют предложение Друзья познаются в беде.Кошка любит молоко.Ветер повалил деревья.Мишка прочитал обьявление

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Схеме кто что сделал что соответствуют предложение Друзья познаются в беде.Кошка любит молоко.Ветер повалил деревья.Мишка прочитал обьявление

Автор: Гость