Минус три целых одна двенадцатая минус вскобках минус одна шестая
Математика
Минус три целых одна двенадцатая минус вскобках минус одна шестая
Ответ(ы):
Гость:
Воу, такая же тема~ Приводим дробные части к общему знаменателю, к 12: Так как одна двенадцатая уже со знаменателем 12, то одна шестая - две двенадцатых. Минус не трогаем, позже. Из 1 не вычесть 2, так что, занимаем у дробной части: 2 целых тринадцать двенадцатых - 2 двенадцатых = 2 целых одиннадцать двенадцатых. Теперь, ставим минус. Дробь несократимая
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