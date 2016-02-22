22.02.16 1.Розвяжить систему ривняння (x+y=12, (x-y=2 lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;ОДНА ДУЖКА ,ПРОСТО НЕ МОГУ ПОСТАВИТЬ ОДНУ БОЛЬШУЮ 2.Укажите пару чисел,яка е розв`язком системы ривнянь (x+y2 =9, (x=2y =9 A.(0;2) Б.(0;9) В.(2;0...
Алгебра
22.02.16 1.Розвяжить систему ривняння (x+y=12, (x-y=2 lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;ОДНА ДУЖКА ,ПРОСТО НЕ МОГУ ПОСТАВИТЬ ОДНУ БОЛЬШУЮ 2.Укажите пару чисел,яка е розв`язком системы ривнянь (x+y2 =9, (x=2y =9 A.(0;2) Б.(0;9) В.(2;0) Г.(5;2) 3.Решите систему ривнянь (3х+у=4, (х2-у=14 Ответы нужны до вечера
Ответ(ы):
Гость:
1. x+y=12 x-y=2 x=2+y 2+y+y=12 x=2+y 2+2y=12 x=2+y 2y=10 x=2+y y=5 x=7 y=5 2. (x+y² =9, (x+2y =9 Г) (5; 2) Проверка: 5+2²=9 5+2*2=9 9=9 9=9 3. (3х+у=4, (х ²-у=14 y=4-3x x²-4+3x=14 y=4-3x x²+3x-18=0 D=3²+4*18=81=9² x₁=(-3-9)/2=-6 y₁=4+18=22 x₂=(-3+9)/2=3 y₂=4-9=-5
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