22.02.16 1.Розвяжить систему ривняння (x+y=12, (x-y=2 lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;ОДНА ДУЖКА ,ПРОСТО НЕ МОГУ ПОСТАВИТЬ ОДНУ БОЛЬШУЮ 2.Укажите пару чисел,яка е розв`язком системы ривнянь (x+y2 =9, (x=2y =9 A.(0;2) Б.(0;9) В.(2;0...

Алгебра

22.02.16 1.Розвяжить систему ривняння (x+y=12, (x-y=2 lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;ОДНА ДУЖКА ,ПРОСТО НЕ МОГУ ПОСТАВИТЬ ОДНУ БОЛЬШУЮ 2.Укажите пару чисел,яка е розв`язком системы ривнянь (x+y2 =9, (x=2y =9 A.(0;2) Б.(0;9) В.(2;0) Г.(5;2) 3.Решите систему ривнянь (3х+у=4, (х2-у=14 Ответы нужны до вечера

Автор: Гость