6. В чем опасность заражения биосферы мутагенами?

Гость: Гость:

Основная опасность загрязнения окружающей среды мутагенами является в том,что они плохо влияют на жизнеспособность любых организмов. Они могут привести к раковым заболеваниям, а также влиять на функционирование клеток тоесть могут быть тератологические отклонения(уродство). Надеюсь теперь понятно