6. В чем опасность заражения биосферы мутагенами?
Биология
6. В чем опасность заражения биосферы мутагенами?
Ответ(ы):
Гость:
Основная опасность загрязнения окружающей среды мутагенами является в том,что они плохо влияют на жизнеспособность любых организмов. Они могут привести к раковым заболеваниям, а также влиять на функционирование клеток тоесть могут быть тератологические отклонения(уродство). Надеюсь теперь понятно
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