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Решите систему уравнений {x²+y=5 y=x-1
Алгебра
Решите систему уравнений {x²+y=5 y=x-1
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
X^2+x-1=5 x^2+x-1-5=0 x^2+x-6=0 x1=-3 x2=2
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