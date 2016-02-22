5,24+2 3/4= задание обыкновенную дробь превратить в десяточную дробь
Математика
5,24+2 3/4= задание обыкновенную дробь превратить в десяточную дробь
Ответ(ы):
Гость:
5,24 + 2,75 = 7,99 ..........
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