-12+(-13) минус 12 плюс скобка открывается минус 13 скобка закрывается
Математика
-12+(-13) минус 12 плюс скобка открывается минус 13 скобка закрывается
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- на- дает + будет 25
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